Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасових виконувачів обов’язків голів обласних державних адміністрацій в Одеській, Івано-Франківській і Сумській областях.

Відповідні укази №492, №493 і №494 оприлюднені на сайті президента України.

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Згідно з указами, т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА стала Марія Савка. Вона з З жовтня 2016 року була першим заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Одеську область очолив В’ячеслав Овечкін. Він з 2019 року був першим заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Сумську область очолив Сергій Пахольчук. Останні 4 роки на державній службі. Був заступником голови Сумської ОДА.

Звільнення голів ОДА

Голову Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, Одеської – Максима Куцого і Сумської – Романа Грищенка звільнено з посад, згідно з поданими ними заявами.

Президент Володимир Зеленський 5 листопада підписав відповідні укази – №488, 489 та 490.