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Карантин вихідного дня триватиме до кінця року – ЗМІ

Так званий карантинний режим у вихідні дні в Україні триватиме до кінця року.

Про це повідомили джерела в Міністерстві охорони здоров’я і додали, що в Кабінеті міністрів вже ухвалили рішення про посилення карантину до 31 грудня, але ще не оформили його постановою.

Чи продовжать карантин вихідного дня після 1 січня, нині невідомо – в уряді дивитимуться на епідситуацію в країні.

Читайте: На вихідних плануємо боротьбу з Covid-19: обмеження нового карантину

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін вніс зміни до Постанови № 641, які передбачають запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня.

На засіданні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, попередньо, нові обмеження триватимуть до 30 листопада, тобто шість наступних вихідних.

Карантин вихідного дня триватиме до кінця року – ЗМІ

Джерело: Українська правда

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