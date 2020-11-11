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Факты / Украина / Общество

Когда закончатся очереди, чтобы сделать тест на Covid-19 — прогноз Минздрава

Через три недели украинцам больше не придется стоять в очередях, чтобы сдать тест на коронавирус и потом долго ждать результат.

Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

— Наша стратегия тестирования, кроме ПЦР-тестов, это еще и быстрые тесты на антиген, которые мы сейчас закупаем, и буквально в ближайшие недели будем массово внедрять. У нас также есть ИФА-тест на антиген, что существенно уменьшит нагрузку на лаборатории, — объяснил он.

Читайте: Как подготовиться к тесту на коронавирус и как проходит анализ

Накануне заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк сообщила, что семейным врачам хотят разрешить отбирать материал для тестирования пациентов на Covid-19, а также самостоятельно проводить экспресс-тестирование.

Поскольку, по ее словам, одно только наличие симптомов острой респираторной вирусной инфекции не является основанием для проведения ПЦР-теста.

Источник: Украина 24

Фото: Dreamstime

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