За три тижні укранцям більше не доведеться стояти в чергах, щоб здати тест на коронавірус і потім довго чекати на результат.

Такий прогноз озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

– Наша стратегія тестування, крім ПЛР-тестів, це ще швидкі тести на антиген, які ми зараз закуповуємо, і буквально в найближчі тижні масово запроваджуватимемо. У нас також є ІФА-тест на антиген, який суттєво зменшить навантаження на лабораторії, – пояснив він.

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Напередодні заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як повідомила, що сімейним лікарям хочуть дозволити відбирати матеріал для тестування пацієнтів на Covid-19, а також самостійно проводити експрес-тестування.

Оскільки, за її словами, сама лише наявність симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції не є підставою для проведення ПЛР-тесту.

Джерело: Україна 24