Во время заседания Трехсторонней контактной группы ОБСЕ призвала Россию открыть контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Рассчитывают, что их работа возобновится до конца недели.
Об этом представители ОБСЕ заявили на заседании 11 ноября, сообщили в украинской делегации в ТКГ.
На заседании ТКГ, стороны достигли определенного продвижения в обсуждении технических условий разблокирования российской стороной пропуска через КПВВ.
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— Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов, — добавили в делегации.
Кроме того, ОБСЕ поддержала предложение Украины о создании на КПВВ “зеленых коридоров” для малоподвижных граждан. Так они смогут беспрепятственно пересекать линию разграничения и получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.
Л.Кравчук: Триває 108-й день «тиші».
— Сьогодні, 11 листопада, відбулося чергове засідання ТКГ на рівні Глав делегацій…
Опубліковано Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. Середа, 11 листопада 2020 р.
План действий по Донбассу
Украина подала План действий по Донбассу в ОБСЕ и в Трехстороннюю контактную группу.
Он является реалистичным и в нем прописаны конкретные шаги и дать, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Также его могут рассмотреть 13 ноября советники нормандской четверки во время онлайн-встречи.
Согласится Российская Федерация на этот план, Зеленский не уверен.