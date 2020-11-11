Во время заседания Трехсторонней контактной группы ОБСЕ призвала Россию открыть контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Рассчитывают, что их работа возобновится до конца недели.

Об этом представители ОБСЕ заявили на заседании 11 ноября, сообщили в украинской делегации в ТКГ.

На заседании ТКГ, стороны достигли определенного продвижения в обсуждении технических условий разблокирования российской стороной пропуска через КПВВ.

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— Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов, — добавили в делегации.

Кроме того, ОБСЕ поддержала предложение Украины о создании на КПВВ “зеленых коридоров” для малоподвижных граждан. Так они смогут беспрепятственно пересекать линию разграничения и получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.

План действий по Донбассу

Украина подала План действий по Донбассу в ОБСЕ и в Трехстороннюю контактную группу.

Он является реалистичным и в нем прописаны конкретные шаги и дать, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Также его могут рассмотреть 13 ноября советники нормандской четверки во время онлайн-встречи.

Согласится Российская Федерация на этот план, Зеленский не уверен.