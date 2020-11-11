Під час засідання Тристоронньої контактної групи ОБСЄ закликала Росію відкрити контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі. Розраховують, що їх робота поновиться до кінця тижня.

Про це представники ОБСЄ заявили на засіданні 11 листопада, повідомили в українській делегації у ТКГ.

На засіданні ТКГ, сторони досягнули певного просування в обговоренні технічних умов розблокування російською стороною пропуску через КПВВ.

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– Українська сторона внесла свої пропозиції щодо порядку вирішення технічних питань, – додали в делегації.

Крім того, ОБСЄ підтримала пропозицію України щодо створення на КПВВ “зелених коридорів” для малорухомих громадян. Так вони зможуть безперешкодно перетинати лінію розмежування та отримувати пенсії, соцвиплати, адміністративні та фінансові послуги.

План дій по Донбасу

Україна подала План дій по Донбасу до ОБСЄ та до Тристоронньої контактної групи.

Він є реалістичним та у ньому прописані конкретні кроки і дати, вважає президент України Володимир Зеленський.

Також його можуть розглянути 13 листопада радники нормандської четвірки під час онлайн-зустрічі.

Чи погодиться Російська Федерація на цей план, Зеленський не впевнений.