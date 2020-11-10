9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине собираются ввести карантин выходного дня, о котором говорят уже длительное время.

Это заявление он сделал на фоне значительного увеличения количества больных в государстве. Уже несколько недель в Украине ставят новые антирекорды по количеству ежедневных случаев заболевания Covid-19.

Даже несмотря на угрозу нового карантина для экономики власть не может закрывать глаза на эту ситуацию. Потому как компромисс и предлагают жесткие ограничения на выходных.

Но достаточно ли их для того, чтобы кардинально изменить ситуацию в Украине?

Компромиссный вариант

Предварительно карантин выходного дня будет длиться с 00.00 субботы до 00.00 понедельника. В настоящее время Министерство здравоохранения лишь будет рекомендовать прекратить работу ТРЦ, развлекательных заведений, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

Планируется, что будут работать только:

продуктовые магазины;

аптеки (в частности ветеринарные);

автозаправки;

общественный транспорт.

Это решение станет неким компромиссом между полным закрытием экономики и попыткой противостоять распространению Covid-19. Власти надеются, что это создаст дополнительный стимул для людей сидеть дома на выходных, а не ходить в кафе, встречаться с друзьями и тому подобное.

— Нам очень важно разорвать эту цепь передачи болезни. Разумеется, если в субботу и воскресенье у нас ничего не работает, только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, то количество контактов между людьми в эти два дня будет минимальным. Это будут исключительно контакты в семье. Это нам позволит сбивать так называемую волну распространения коронавирусной болезни. Такое предложение от Минздрава связано с тем, что мы хотим найти баланс, не останавливая полностью экономику, — объяснил министр здравоохранения Максим Степанов.

Соответствующий вопрос будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров 11 ноября. И только после утверждения правительством карантин вступит в силу.

Степанов считает, что карантин нужно ввести уже с этих выходных, однако окончательное решение будет за Кабмином.

Согласно словам президента Владимира Зеленского, ограничения продлятся в течение нескольких недель. Это позволит избежать повторения жесткого карантина.

— Так мы избежим большого роста заболеваемости и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым плохим, — сказал глава государства во время селекторного совещания.

Власть надеется, что карантин выходного дня поможет лучше подготовиться к дальнейшему ухудшению ситуации.

В комментарии Фактам ICTV консультант по управлению изменениями, инфекционист Вадим Аристов заявил, что это может быть своеобразной “тренировкой” перед введением полного локдауна.

— Можно предположить, что это такая себе тренировка. Пока ограничения коснутся только выходных дней, а дальше будут демонстрировать, что заболеваемость растет, нет кроватей, нет кислорода. Соответственно, через несколько недель или месяцев президент Зеленский примет политическое решение, и объявят полный локдаун. Так покажут, что власть якобы делала все, что возможно. Хотя главного не делают — отслеживания контактов инфицированных граждан и изолирования именно их, — говорит Аристов.

Незначительный результат

Реальность может сильно отличаться от того, что представлет себе власть касательно борьбы с коронавирусной болезнью.

По мнению главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, карантин выходного дня вообще не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в Украине.

— Срок инкубационного периода коронавирусной болезни составляет от одного до 14 дней, а есть и казуистические случаи, которые доказывают, что бывают сроки инкубационного периода в 21 день. Учитывая, что с первого дня клинических проявлений пациент не менее 10 суток является заразным, то для эффективности карантинных мер нужно не менее 31 дня. А потом еще умножить на два. То есть нужно два месяца, чтобы карантин был эффективным, — рассказал Кравченко.

Конечно, одной из задач на время карантина выходного дня власть ставит увеличение количества коек для больных Covid-19. Однако ее также будет достаточно сложно выполнить.

Вместе с увеличением коечного фонда придется позаботиться и об обеспечении всех больных кислородом. А в нынешних реалиях это трудно сделать.

Мнение о неэффективности карантина выходного дня разделяет и Аристов.

— Карантин выходного дня не собьет кривую заболеваемости, как полный локдаун. Ее рост просто будет не столь стремительным. Люди будут инфицироваться в общественном транспорте, на работе, в ресторанах, которые будут работать в будни, — говорит он.

Кроме того, большинство людей негативно относятся к введению ограничений. На это повлиял ряд факторов, среди которых и подпитка общественного мнения относительно направленности карантина.

— Оппозиция, которая расшатала общественное мнение, воспользовалась неосведомленностью людей в собственных политических целях. У большинства людей нет достаточных знаний по эпидемиологии, они не понимают невидимой угрозы. Соответственно все, что для них невидимо — не существует. Они очень рады, что известные люди, которым они доверяют, поддерживают мнение об ошибочности карантина. То есть общественное мнение строго против жесткого карантина, — рассказывает Аристов.

Можно сделать вывод, что этот странный шаг обусловлен и нежеланием власти в дальнейшем идти против общественного мнения, но сделать что-то для безопасности людей.

Но, возможно, через несколько месяцев общественное мнение не будет играть такой значительной роли в принятии мер для противостояния Covid-19.

Жесткий карантин на горизонте

Сейчас власть делает все возможное, чтобы предотвратить жесткие карантинные ограничения, ведь их не выдержит как минимум маленький бизнес, который до сих пор приходит в себя после весеннего локдауна.

Чиновники якобы должны это прекрасно понимать, поэтому и предлагают “закрывать” Украину только на выходные.

Вопрос жесткого карантина планируют рассматривать, только если медицинскую систему настигнет коллапс. Тогда просто не останется другого варианта, ведь врачи не смогут оказывать необходимые услуги всем больным.

Ранее Зеленский говорил о том, что наша система здравоохранения не выдержит уже при отметке в 9,5 тыс. больных каждый день.

— Если иметь более 9,5 тыс. инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем, — заявил президент в октябре.

Исходя из заявления Зеленского, можно уверенно сказать, что вопрос жесткого карантина уже назрел и, возможно, не только выходного дня.

Как говорит инфекционист, полный локдаун эффективен в борьбе с распространением коронавирусной болезни. Но в это время также необходимо что-то делать для предотвращения распространения болезни после снятия ограничений.

— Вместо дешевых эпидемиологических мер Украина выбрала более дорогую стратегию. Лечения всех инфицированных и периодических карантинов в моменты, когда лечение становится невозможным. Но карантин — это способ купить дополнительное время за счет бизнеса и граждан, чтобы успеть ввести необходимые эпидемиологические меры. У нас они уже 11-й месяц не вводятся. Международные партнеры не доверяют нам вмешиваться в созданные во время медицинской реформы институты, и соответственно у нас до сих пор нет Центра контроля и предупреждения заболеваний вместо прежней Санэпидслужбы, — объясняет Аристов.

Для кафе и ресторанов даже карантин выходного дня — чрезвычайная проблема, поскольку они получают значительную часть своей прибыли именно в уикенд.

То же можно сказать и о ТРЦ, в которых наибольший поток посетителей всегда приходится на выходные. То есть значительное количество бизнесов будет страдать даже во время карантина на уикенд. Поэтому у власти может не остаться другого варианта, кроме возвращения к локдауну.

— У нас интенсивность распространения болезни настолько высокая, что процесс просто неуправляемый. После второго тура местных выборов органы государственной власти будут вводить жесткий карантин (локдаун). Но сейчас они рассматривают трехнедельный вариант. Я противник жесткого карантина, ведь он уничтожает экономику и разоряет украинские семьи. Но поскольку Украина не способна выполнить меры адаптивного карантина из-за отсутствия санитарно-эпидемиологической службы и недостаточного количества эпидемиологов, у органов государственной власти есть только один инструмент — локдаун, — высказывает мнение председатель Национальной медицинской палаты.

Даст ли результат карантин выходного дня, мы увидим уже очень скоро, но не стоит ждать чуда.

Ситуация уже давно вышла из-под контроля и без жестких мер не обойтись. Однако если не следить за их соблюдением, то и они не дадут результата.

Во всем мире расслабились еще до того, как пандемия коронавируса действительно закончилась. Но если у многих стран Европы есть возможность ввести карантин без значительных потерь, то у Украины уже нет.

Поэтому всем придется либо гораздо тщательнее соблюдать правила безопасности, либо столкнуться с новым локдауном, который точно не принесет ничего хорошего.

Владислав Бомбела