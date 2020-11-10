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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Правительство поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня — Шмыгаль

Кабмин готов поддерживать предпринимателей во время действия усиленного карантина выходного дня. По словам премьера Дениса Шмыгаля, правительство возобновит и расширит некоторые программы поддержки.

В частности, вернут компенсацию части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тыс. рабочих мест.

Также планируется вернуть выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали весной этого года.

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Кроме того, Кабмин вместе с Торгово-промышленной палатой разрабатывает механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

По словам Дениса Шмыгаля, 11 ноября правительство рассмотрит изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня. Полный перечень ограничений на заседании представит министр здравоохранения Максим Степанов.

Накануне премьер объяснил необходимость усиления карантина. По его словам, если сейчас в Украине не ввести дополнительные карантинные меры, то в январе 2021 года можно дойти до переполнения медучреждений больными, как это сейчас происходит в Италии.

Поэтому выходом из ситуации может стать введение жесткого карантина в выходные дни.

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