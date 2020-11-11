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Факти / Україна

В Україні запровадили карантин вихідного дня

В Україні уряд запровадив карантин вихідного до 30 листопада, який розпочнеться вже у суботу.

Також було вирішено відмовитися від адаптивного карантину і запровадити для всіх територій умови помаранчевого рівня карантину.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова пояснив, що карантин вихідного дня є альтернативою повного локдауну економіки.

– Економіка України не витримає повного локдауну, саме тому уряд і Міністерство охорони здоров’я разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати оптимальний варіант додаткових карантинних обмежень. Міністерство охорони здоров’я розробило зміни, які передбачають впровадження так званого карантину вихідного дня, – сказав він.

Буде заборонено з 00.00 суботи до 00.00 понеділка:

  • приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе. Буде дозволена торгівля на виніс;
  • приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності;
  • приймання відвідувачів закладами культури, фітнес-центрами і басейнами;
  • торговельну діяльності, крім у магазинах, 60% торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, ліками, ветпрепаратами та кормами.

Буде дозволено:

  • роботу закладів, що надають фінансові послуги;
  • роботу операторів поштового зв’язку;
  • роботу працівників медичної та ветеринарної практики;
  • роботу АЗС без зон харчувань, СТО.
  • роботу готелів.

Також запроваджується час для пенсіонерів. Він діятиме з 10.00 до 12.00 на об’єктах торгівлі, в органах влади і т.д.

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Підтримка бізнесу на карантині вихідного дня

Кабмін готовий підтримувати підприємців під час дії посиленого карантину вихідного дня. За словами прем’єра Дениса Шмигаля, уряд відновить і розширить деякі програми підтримки.

Зокрема, повернуть компенсацію частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма з часткового безробіття, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тис. робочих місць.

– Повною мірою відновимо і розширимо такі програми підтримки – це компенсація частини зарплат працівників у зв’язку з простоєм виробництва, виплати на дітей для фізичних осіб – підприємців, разом з Торгово-промисловою палатою розробляємо спрощений механізм реалізації форс-мажорних обставин, продовжує працювати програма доступних кредитів 5-7-9, яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу, – сказав Шмигаль.

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