Внештатный советник председателя Офиса Президента Игорь Уманский подал заявление на увольнение.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Карантин выходного дня? Ок! Тогда — все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки — все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично. Отдыхайте, — написал Игорь Уманский.

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В заявлении, которое датируется 12 ноября 2020 года, указано, что он просит освободить его от занимаемой должности по собственному желанию.

Карантин вихідного дня? Ок! Тоді — всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову.

Щодо причини… Опубліковано Ihor Umanskyi Четвер, 12 листопада 2020 р.

Уманского освободили от должности министра финансов

Верховная Рада Украины 30 марта освободила Игоря Уманского от должности министра финансов. Рада назначила Игоря Уманского министром финансов 4 марта 2020 года.

22 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак назначит его своим советником. Экс-министр должен был заниматься решением ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.

Источник: Игорь Уманский