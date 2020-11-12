Позаштатний радник голови Офісу Президента Ігор Уманський подав заяву на звільнення.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

– Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову. Щодо причини відставки – все після прийняття рішення за моєю заявою. Обов’язково запрошу усіх, кому не байдуже. Відпочивайте, – написав Ігор Уманський.

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В заяві, яка датується 12 листопада 2020 року, вказано, що він просить звільнити його з займаної посади за власним бажанням.

Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову.

Щодо причини… Опубліковано Ihor Umanskyi Четвер, 12 листопада 2020 р.

Уманського звільнили з посади міністра фінансів

Верховна Рада України 30 березня звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів. Рада призначила Ігоря Уманського міністром фінансів 4 березня 2020 року.

22 квітня глава Офісу президента Андрій Єрмак призначив його своїм радником. Екс-міністр мав займатися вирішенням ситуацій з можливою корупцією в митних та податкових органах.

Джерело: Ігор Уманський