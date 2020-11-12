Литва готова присоединиться к Крымской платформе

Литва хочет приобщиться к переговорам по деоккупации Крыма.

Страна поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу, заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

Эта инициатива подтверждает требования ЕС к России обеспечить права жителей полуострова.

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— Мы согласны с мнением Киева, что эта инициатива поможет консолидировать политику непризнания, противостоять милитаризации Крыма, следить за ситуацией с правами человека и экологией, поднимать другие неотложные проблемные вопросы, возникающие из-за оккупации Крыма, — сказал посол.

Саммит Крымской платформы

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств.

Второй — уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень неправительственных экспертов.

К работе платформы также планируют привлечь экспертов: представителей общественных организаций, аналитических и исследовательских центров, академических учреждений.

Саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 в Киеве.