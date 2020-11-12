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Факти / Світ

Литва готова долучитись до Кримської платформи

Литва хоче долучитись до переговорів щодо деокупації Криму.

Країна підтримує рішення України створити міжнародну Кримську платформу, заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

Ця ініціатива підтверджує вимоги ЄС до Росії забезпечити права жителів півострова.

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– Ми згодні з думкою Києва, що ця ініціатива допоможе консолідувати політику невизнання, протистояти мілітаризації Криму, стежити за ситуацією з правами людини і екологією, підіймати інші невідкладні проблемні питання, що виникають через окупацію Криму, – сказав посол.

Саміт Кримської платформи

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший – найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав та урядів.

Другий – рівень очільників зовнішньополітичних відомств та міністрів оборони. Третій – міжпарламентський рівень. І четвертий – рівень неурядових експертів.

Саміт Кримської платформи відбудеться в травні 2021 року в Києві.

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