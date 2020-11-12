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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк сподівається на візит місії МВФ в Україну до кінця року – Шевченко

Голова Нацбанку Кирило Шевченко сподівається, що місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну до кінця року.

Однак дати перебування місії будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують МВФ.

– Щоб з’явились дати, потрібно досягти прогресу в усіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом – в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року.

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За словами очільника НБУ, наразі з МВФ обговорюють три блоки питань, які стосуються рішення Конституційного Суду та антикорупційної діяльності, проекту держбюджету України на 2021 рік і роботи самого Національного банку.

Кирило Шевченко також зазначив, що найбільше занепокоєння викликало рішення КСУ про скасування статті, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна. Однак реакція президента показала, що Україна і надалі готова боротися з корупцією.

Напередодні Кирило Шевченко заявив, що Україна готова до роботи місії МВФ і розраховує отримати транш  до кінця 2020 року.

Співпраця з МВФ дозволить збільшити міжнародні резерви країни до $29-30 млрд. У червні Київ вже отримав $2,1 млрд.

Джерело: Голос Америки

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