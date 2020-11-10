Поддержка МВФ необходима для быстрого восстановления украинской экономики, поэтому Украина готова к работе миссии Фонда в кратчайшие сроки.

Об этом заявил в США глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко во время встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

— Результативный диалог с международными партнерами являются залогом сохранения макрофинансовой стабильности. Сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины и увеличить ее международные резервы до $29-30 млрд, — отметил главный банкир Украины.

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Транш от МВФ

Украина рассчитывает получить транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года.

В июне Киев уже получил $2,1 млрд. В целом 18-месячная программа stand-by предполагает выделение $5 млрд четырьмя траншами.