В лучшем случае: Степанов объяснил, когда Украина получит вакцину против Covid-19

Поставки вакцины от коронавируса в Украину в лучшем случае начнутся в конце первого квартала 2021 года.

Об этом в эфире украинского телеканала сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов и объяснил, что регистрация препарата может произойти до нового года.

В настоящий момент еще ни одна из групп ученых, работающих над вакциной от коронавируса, не может похвастаться завершением третьего этапа клинических испытаний, что позволяет перейти к ее регистрации.

Степанов напомнил, что согласно глобальной инициативе Covax, к которой уже присоединилась Украина, сразу после регистрации вакцины в нашу страну должны поступить 8 млн доз препарата равными траншами.

Читайте: Pfizer та BioNTech заявили о 90% эффективности своей вакцины от Covid-19

Три пути, как Украина получит вакцину

Украина присоединилась к механизму глобального распределения возможных вакцин Covax международной организации Гави (Gavi), которая сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения.

Выполнив ряд требований, наша страна сможет рассчитывать получить часть препарата по доступной цене или бесплатно.

Также вакцина может попасть в Украину по инициативе, которую предлагает Европейское региональное бюро ВОЗ, но здесь есть “но”, связанное с Россией.