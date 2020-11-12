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Факти / Україна

У найкращому випадку: Степанов пояснив, коли Україна отримає вакцину проти Covid-19

Поставки вакцини від коронавірусу в Україну в найкращому випадку розпочнуться наприкінці першого кварталу 2021 року.

Про це в ефірі українського телеканалу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов і пояснив, що реєстрація препарату може відбутися до нового року.

Нині ще жодна з груп вчених, що працюють над вакциною від коронавірусу, не може похвалитися завершенням третього етапу клінічних випробувань, що дозволяє перейти до її реєстрації.

Степанов нагадав, що згідно з глобальною ініціативою Covax, до якої вже приєдналася Україна, одразу після реєстрації вакцини в нашу країну повинні надійти 8 млн доз препарату рівними траншами.

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Три шляхи, як Україна отримає вакцину

Україна приєдналася до механізму глобального розподілу можливих вакцин Covax міжнародної організації Гаві (Gavi), яка співпрацює з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Виконавши низку вимог, наша країна зможе розраховувати отримати частину препарату за доступною ціною або безкоштовно.

Також вакцина може потрапити в Україну за ініціативою, яку пропонує Європейське регіональне бюро ВООЗ, але тут є “але”, пов’язане з Росією.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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