12 ноября городской голова Кривого Рога находится на стационарном лечении в Институте сердца Бориса Тодурова в Киеве. Об этом сообщает один из украинских телеканалов со ссылкой на источник в Кривом Роге.

За последние полтора месяца это уже третий раз, когда Юрий Вилкул обращается за помощью к кардиологам. Ранее там же ему сделали серьезную операцию на сердце. Подробностей о текущем состоянии мэра Кривого Рога на текущий момент нет.

14 ноября Юрию Вилкулу исполнится 71 год. В 2006 году политик был избран депутатом Днепропетровского областного совета, и на первой сессии — ее председателем.

Днепропетровский областной совет Юрий Вилкул возглавлял с сентября 2006 до июня 2010 года. С ноября 2010 года по настоящее время — Криворожский городской голова.

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В 2011 году был победителем регионального конкурса Человек года Приднепровья — 2011 в номинации Народный мэр года, в 2012, 2013, 2014 годах — победителем областного конкурса среди должностных лиц органов местного самоуправления в номинации Лучший мэр городов областного значения с районным делением.

Согласно предварительным результатам голосования 25 октября, в Кривом Роге во второй тур местных выборов состоится. Дата проведения еще не установлена из-за продолжающихся судебных заседаний по рассмотрению нарушений в день голосования 25 октября.

Местные выборы в Кривом Роге

По результатам экзитпола в городе Кривой Рог в гонке за пост мэра лидируют кандидаты Юрий Вилкул и Дмитрий Шевчик. За Вилкула свои голоса отдали 42,8% избирателей, тогда как за Шевчика проголосовали 31,01%.