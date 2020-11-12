12 листопада міський голова Кривого Рогу знаходиться на стаціонарному лікуванні в Інституті серця Бориса Тодурова в Києві. Про це повідомляє один з українських телеканалів з посиланням на джерело в Кривому Розі.

За останні півтора місяця це вже третій раз, коли Юрій Вілкул звертається за допомогою до кардіологів. Раніше там же йому зробили серйозну операцію на серці. Подробиць про поточний стан мера Кривого Рогу на поточний момент немає.

14 листопада Юрію Вілкулу виповниться 71 рік. У 2006 році політик був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради, і на першій сесії — її головою.

Дніпропетровську обласну раду Юрій Вілкул очолював з вересня 2006 до червня 2010 року. Починаючи з листопада 2010 року по теперішній час – Криворізький міський голова.

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У 2011 році був переможцем регіонального конкурсу Людина року Придніпров’я – 2011 у номінації Народний мер року, у 2012, 2013, 2014 роках – переможцем обласного конкурсу серед посадових осіб органів місцевого самоврядування в номінації Найкращий мер міст обласного значення з районним поділом.

Згідно з попередніми результатами голосування 25 жовтня, в Кривому Розі до другого туру місцевих виборів відбудеться. Дата проведення ще не встановлена ​​через безперервні судові засідання з розгляду порушень в день голосування 25 жовтня.

Місцеві вибори у Кривому Розі

За результатами екзит-полу у місті Кривий Ріг у перегонах на посаду міського голови лідирують кандидати Юрій Вілкул та Дмитро Шевчик. За Вілкула свої голоси віддали 42,8% виборців, тоді як за Шевчика проголосували 31,01%.