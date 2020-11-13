До Плану дій щодо Донбасу, запропонованого ТКГ, українська сторона підготувала нові деталі, які стосуються процедури передання Україні контролю над кордоном.

Зокрема, за даними обізнаних джерел, уже на першому етапі ОБСЄ має забезпечити максимальний контроль над кордоном, а в ТГК буде створено спеціальну підгрупу для опрацювання процедури відновлення контролю над кордоном.

– Цей контроль має бути забезпечений до початку виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування в ОРДЛО за українським законодавством, – розповів співрозмовник.

Водночас ключовою складовою плану є повна демілітаризація ОРДЛО, яка, за його словами, передбачає виведення найманців і важкого озброєння, а також її узгодження з процесом повернення підрозділів ЗСУ в місця постійної дислокації.

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Ще один важливий елемент плану – повний доступ місії ОБСЄ до всієї тимчасово не контрольованої урядом України території. Для цього пропонується створити спецпідрозділ із 1 500 професійних поліцейських у складі СММ ОБСЄ.

Серед іншого – впровадження моделі перехідного правосуддя (правила притягнення до відповідальності підозрюваних у тяжких злочинах, амністії та захисту прав людини), повернення майна власникам.

План дій щодо Донбасу

На засіданні ТКГ 10 листопада український План дій щодо Донбасу узятий за основу.

Його повинні розглянути на відеоконференції радників нормандської четвірки, яка відбудеться 13 листопада.