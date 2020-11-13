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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Кулеба раскрыл приоритеты работы ОБСЕ в 2021 году

Среди приоритетов работы ОБСЕ в 2021 году будут вопросы аннексии Россией Крыма и оккупации Донбасса. В следующем году там будет председательствовать Швеция.

Приоритеты организации обсуждали министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Швеции Анна Линде во время онлайн-встречи.

Украина выступает за обеспечение надлежащего мониторинга ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

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— Мы высоко ценим готовность Швеции включить вопрос российской агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма в приоритеты председательства Швеции в ОБСЕ, — подчеркнул он.

Также Кулеба пригласил Линде посетить Украину.

Крымская платформа

Литва хочет приобщиться к переговорам по деоккупации Крыму.

Страна поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу.

Эта инициатива подтверждает требования ЕС к России обеспечить права жителей полуострова.

Источник: МИД

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