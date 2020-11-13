Кулеба раскрыл приоритеты работы ОБСЕ в 2021 году

Среди приоритетов работы ОБСЕ в 2021 году будут вопросы аннексии Россией Крыма и оккупации Донбасса. В следующем году там будет председательствовать Швеция.

Приоритеты организации обсуждали министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Швеции Анна Линде во время онлайн-встречи.

Украина выступает за обеспечение надлежащего мониторинга ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Читайте: США готовы к сотрудничеству по созданию Крымской платформы

— Мы высоко ценим готовность Швеции включить вопрос российской агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма в приоритеты председательства Швеции в ОБСЕ, — подчеркнул он.

Также Кулеба пригласил Линде посетить Украину.

Крымская платформа

Литва хочет приобщиться к переговорам по деоккупации Крыму.

Страна поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу.

Эта инициатива подтверждает требования ЕС к России обеспечить права жителей полуострова.