Кулеба раскрыл приоритеты работы ОБСЕ в 2021 году

Среди приоритетов работы ОБСЕ в 2021 году будут вопросы аннексии Россией Крыма и оккупации Донбасса. В следующем году там будет председательствовать Швеция.
Приоритеты организации обсуждали министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Швеции Анна Линде во время онлайн-встречи.
Украина выступает за обеспечение надлежащего мониторинга ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.
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— Мы высоко ценим готовность Швеции включить вопрос российской агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма в приоритеты председательства Швеции в ОБСЕ, — подчеркнул он.
Также Кулеба пригласил Линде посетить Украину.
Крымская платформа
Литва хочет приобщиться к переговорам по деоккупации Крыму.
Страна поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу.
Эта инициатива подтверждает требования ЕС к России обеспечить права жителей полуострова.