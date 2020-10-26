США готовы работать над созданием Крымской платформы вместе с Украиной. Штаты и дальше подтверждают приверженность позиции по аннексии полуострова.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

Джапарова представила Квин видение основных элементов и наполнение Крымской платформы, целью которой является консолидация мировой позиции относительно непризнания оккупации Крыма Россией.

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Поверенный в делах США заверила в готовности Штатов участвовать в разработке платформы и неизменности позиции по территориальному суверенитету Украины.

В разговоре также подняли вопрос о необходимости усиления и обновления резолюций по Крыму по милитаризации полуострова Россией и ситуации с правами человека. Их Украина в ближайшее время вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН.

Во время финального тура дебатов между кандидатами на пост президента США, Дональд Трамп заявил, что во время пребывания у власти его оппонента, представителя Демократической партии Джо Байдена, Россия аннексировала Крым.

Тем самым Трамп обвинил Байдена в бездействии во время аннексии Крыма.