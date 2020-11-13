Кулеба розкрив пріоритети роботи ОБСЄ у 2021 році

Серед пріоритетів роботи ОБСЄ у 2021 році будуть питання анексії Росією Криму та окупації Донбасу. Наступного року там головуватиме Швеція.

Пріоритети організації обговорювали міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Швеції Анна Лінде під час онлайн-зустрічі.

Україна виступає за забезпечення належного моніторингу ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

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– Ми високо цінуємо готовність Швеції включити питання російської агресії на Донбасі та тимчасової окупації Криму до пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ, – наголосив він.

Також Кулеба запросив Лінде відвідати Україну.

Кримська платформа

Литва хоче долучитись до переговорів щодо деокупації Криму.

Країна підтримує рішення України створити міжнародну Кримську платформу.

Ця ініціатива підтверджує вимоги ЄС до Росії забезпечити права жителів півострова.