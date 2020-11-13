Рада може розглянути постанову про скасування карантину вихідного дня – Железняк

Верховна Рада планує у вівторок, 17 листопада, розглянути законопроект про відновлення роботи е–декларування та постанову про скасування карантину вихідного дня.

Про це повідомив заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк після онлайн-наради голів фракцій парламенту.

За його словами, народні депутати розглядають можливість перенесення частини засідань наступного тижня, але планують точно зібратися у вівторок.

Неостаточний порядок денний засідання, який може бути затверджений 16 листопада:

закон Разумкова про повернення е-декларування та інші закони, пов’язані зі скандальним рішенням Конституційного суду;

постанова про належну підготовку до карантинних заходів;

відстрочка РРО – обов’язкового застосування реєстратора розрахункових операцій для фізичних осіб-підприємців.

Також Рада може ухвалити постанову про скасування карантину вихідного дня.

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Карантин вихідного дня

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня на території всієї країни.

Суворий карантин діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

У вихідні дні в країні працюватимуть лише об’єкти критичної інфраструктури, зокрема продовольчі магазини, аптеки й транспорт.

Заборонено роботу торгових центрів, фітнес-центрів, басейнів, театрів.

Крім того, заборонено приймати людей у ресторанах, кафе та розважальних закладах.

Влада низки міст вже заявила, що не виконуватиме постанову Кабміну.