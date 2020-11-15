Гражданская сеть Опора не зафиксировала никаких нарушений избирательного законодательства на 87% избирательных участках, где проходит второй тур местных выборов.

Такие данные на 16.00, сказала в ходе онлайн-брифинге глава Опоры Ольга Айвазовская.

По ее словам, на 11% участков зафиксированы нарушения незначительного процедурного характера или административного правонарушения.

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— На 3% участков зафиксированы факты демонстрации избирательного бюллетеня, еще на 3% участков — факты фотографирования бюллетеня, — заявила она.

Почти 4% участков наблюдатели зафиксировали выдачу бюллетеней без паспорта или другим лицам.

По их данным, на повторном голосовании явка на выборах мэров составила 18,6%.

Нарушения на местных выборах

В Украине проходит второй тур местных выборов 2020.

Полиция утверждает, что зафиксировали больше всего нарушений в Херсонской, Одесской, Киевской и Сумской областях.

Больше всего их на Херсонщине.

Источник: Опора