Полиция отчиталась о нарушениях во втором туре местных выборов

В Украине проходит второй тур местных выборов 2020 Полиция утверждает, что зафиксировали больше всего нарушений в Херсонской, Одесской, Киевской и Сумской областях.

Кроме того, начато два уголовных производства и составлены два административных протокола.

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В подразделения полиции поступило 54 сообщения, связанных с избирательным законодательством:

18 — Херсонской обл;

13 — в Одесской обл;

12- Киевской обл;

4 — Донецкой обл;

4 — Сумской обл;

3 — в Волынской обл.

При этом больше всего зафиксировано фактов незаконной агитации.

Второй тур выборов

Второй тур выборов в Одессе проходит без значительных нарушений. Вовремя не открылись несколько избирательных участков, в основном из-за опоздания представителей комиссий.

За кресло мэра здесь ведут борьбу — действующий мэр Геннадий Труханов и его оппонент из партии ОПЗЖ — Николай Скорик. В первом туре выборов разница между ними достигала почти 19%.