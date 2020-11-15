Полиция отчиталась о нарушениях во втором туре местных выборов

В Украине проходит второй тур местных выборов 2020 Полиция утверждает, что зафиксировали больше всего нарушений в Херсонской, Одесской, Киевской и Сумской областях.
Кроме того, начато два уголовных производства и составлены два административных протокола.
Читайте: В Украине проходит второй тур местных выборов — кто баллотируется
В подразделения полиции поступило 54 сообщения, связанных с избирательным законодательством:
- 18 — Херсонской обл;
- 13 — в Одесской обл;
- 12- Киевской обл;
- 4 — Донецкой обл;
- 4 — Сумской обл;
- 3 — в Волынской обл.
При этом больше всего зафиксировано фактов незаконной агитации.
Второй тур выборов
Второй тур выборов в Одессе проходит без значительных нарушений. Вовремя не открылись несколько избирательных участков, в основном из-за опоздания представителей комиссий.
За кресло мэра здесь ведут борьбу — действующий мэр Геннадий Труханов и его оппонент из партии ОПЗЖ — Николай Скорик. В первом туре выборов разница между ними достигала почти 19%.