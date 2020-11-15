15 ноября во семи городах Украины проходит повторное голосование на местных выборах. Остальные города, где не определили главу города, будут выбирать свое руководство 22 ноября.

Где пройдут выборы:

Каменец-Подольский (Хмельницкая область);

Краматорск (Донецкая область);

Луцк (Волынская область);

Одесса (Одесская область);

Сумы (Сумская область);

Украинка (Киевская область);

Херсон (Херсонская область).

Повторное голосование должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мер. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

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Мэров будут избирать во втором туре, так как в первом ни один кандидат не набрал 50% голосов избирателей.

За кресло городского головы в финальной части выборов будут бороться такие оппоненты:

Одесса — действующий мэр, экс-нардеп от Партии регионов Геннадий Труханов и действующий нардеп Николай Скорик от Оппозиционной платформы — За жизнь;

Херсон — экс-нардеп от Партии регионов, бывший мэр города Владимир Сальдо и действующий нардеп из группы За майбутнє Игорь Колихаев;

Луцк — советник действующего мэра Игорь Полищук от партии За майбутнє и самовыдвиженец Богдан Шиба;

Сумы — действующий мэр Александр Лысенко от Батькивщины и председатель Сумской райсовета Вадим Акперов от Европейской солидарности;

Украинка — директор ООО Днепр Оксана Кирилюк от Слуги народа и директор ООО Азбор Александр Туренко от ЕС;

Каменец-Подольский — председатель Каменец-Подольской организации ВО Свобода Михаил Поситко и директор благотворительного фонда Владимир Мельниченко;

Краматорск — действующий мэр Андрей Панков и один из директоров Энергомашспецстали Александр Гончаренко.

Результаты местных выборов 2020

25 октября в Украине прошли местные выборы 2020. В 15 городах удалось выбрать мэров по результатам первого тура. Во всех населенных пунктах победили действующие городские головы.

В Киеве за Виталия Кличко проголосовали 50,5% избирателей. Геннадия Кернеса поддержали 60,34% харьковчан. Руслан Марцинкив получил 84,7% голосов от жителей Ивано-Франковска.