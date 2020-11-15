Громадянська мережа Опора не зафіксувала жодних порушень виборчого законодавства на 87% виборчих дільницях, де проходить другий тур місцевих виборів.

Такі дані на 16.00, сказала у ході онлайн-брифінгу глава Опори Ольга Айвазовська.

За її словами, на 11% дільниць зафіксовано порушення незначного процедурного характеру або адміністративного правопорушення.

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– На 3% дільниць зафіксовано факти демонстрації виборчого бюлетеня, ще на 3% дільниць – факти фотографування бюлетеня, – заявила вона.

На майже 4% дільниць спостерігачі зафіксували видачу бюлетенів без паспорта або іншим особам.

За їх даними, на повторному голосуванні явка на виборах мерів склала 18,6%.

Порушення на місцевих виборах

В Україні проходить другий тур місцевих виборів 2020.

Поліція стверджує, що зафіксували найбільше порушень у Херсонській, Одеській, Київській та Сумській областях.

Найбільше їх на Херсонщині.

Джерело: Опора