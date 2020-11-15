Труханов побеждает на выборах в Одессе — экзитпол

В Одессе во втором туре выборов городского головы победил действующий мэр Геннадий Труханов.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола Киевского международного института социологии.

Во второй тур в Одессе вышли Труханов и нардеп от оппозиционной платформы- За жизнь Николай Скорик.

Согласно экзитполу КМИС на 17.00, за Труханова проголосовали 55,1%, за Скорика — 42,8% избирателей.

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Второй тур местных выборов

В 20.00 закрылись участки в семи городах Украины, где прошел второй тур выборов городских голов.

Голосование прошло спокойно, заявили в полиции и общественной сети Опора.

Полиция зарегистрировала 54 сообщения о нарушениях.

Источник: КМИС