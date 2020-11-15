Труханов побеждает на выборах в Одессе — экзитпол

В Одессе во втором туре выборов городского головы победил действующий мэр Геннадий Труханов.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола Киевского международного института социологии.
Во второй тур в Одессе вышли Труханов и нардеп от оппозиционной платформы- За жизнь Николай Скорик.
Согласно экзитполу КМИС на 17.00, за Труханова проголосовали 55,1%, за Скорика — 42,8% избирателей.
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Второй тур местных выборов
В 20.00 закрылись участки в семи городах Украины, где прошел второй тур выборов городских голов.
Голосование прошло спокойно, заявили в полиции и общественной сети Опора.
Полиция зарегистрировала 54 сообщения о нарушениях.
Источник: КМИС