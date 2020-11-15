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Факти / Україна / Суспільство
Андрій Жигайло |

Труханов перемагає на виборах в Одесі – екзит-пол

В Одесі у другому турі виборів міського голови переміг чинний мер Геннадій Труханов.

Про це свідчать дані екзит-полу Київського міжнародного інституту соціології.

До другого туру в Одесі вийшли Труханов і нардеп від Опозиційної платформи- За життя Микола Скорик.

Згідно з екзит-полом КМІС на 17.00, за Труханова проголосували 55,1%, за Скорика – 42,8% виборців.

Читайте: На 87% дільниць порушень не зафіксовано – Опора

Труханов перемагає на виборах в Одесі – екзит-пол

Другий тур місцевих виборів

О 20.00 закрились дільниці у семи містах України, де пройшов другий тур виборів міських голів.

Голосування пройшло спокійно, заявили у поліції та громадській мережі Опора.

Поліція зареєструвала 54 повідомлення про порушення.

Джерело: КМІС

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