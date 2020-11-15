В Украине завершился второй тур местных выборов в семи городах

В 20.00 закрылись участки в семи городах Украины, где прошел второй тур выборов городских голов. Городских голов выбирают, потому что в первом ни один кандидат не набрал 50% голосов избирателей.

Голосование прошло спокойно, заявили в полиции и общественной сети Опора.

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Где прошли выборы 2020

Одесса — действующий мэр Геннадий Труханов и действующий нардеп Николай Скорик от Оппозиционной платформы — За жизнь;

Херсон -бывший мэр города Владимир Сальдо и действующий нардеп из группы За майбутнє Игорь Колихаев;

Луцк — советник мэра Игорь Полищук от партии За майбутнє и самовыдвиженец Богдан Шиба;

Сумы — действующий мэр Александр Лысенко от Родины и председатель Сумской райсовета Вадим Акперов от Европейской солидарности;

Украинка — директор ООО Днепр Оксана Кирилюк от Слуги народа и директор ООО Азбор Александр Туренко от ЕС;

Каменец-Подольский — председатель Каменец-Подольской организации ВО Свобода Михаил Поситко и директор благотворительного фонда Владимир Мельниченко;

Краматорск — действующий мэр Андрей Панков и один из директоров Энергомашспецстали Александр Гончаренко.

Где зафиксировали нарушения

Полиция зарегистрировала 54 сообщения о нарушениях на местных выборах. Больше всего нарушений в Херсонской, Одесской, Киевской и Сумской областях.

В полиции сообщили, что 36-летний житель Обухивщини изготовил бюллетени для голосования на выборах городского головы города Украинка Киевской области. Предлагал проголосовать за определенного кандидата за 100 грн.

В то же время гражданская сеть Опора не зафиксировала никаких нарушений избирательного законодательства на 87% избирательных участков.

Где были нарушения:

3% участков зафиксированы факты демонстрации избирательного бюллетеня;

3% участков — факты фотографирования бюллетеня;

3% участков зафиксированы нарушения незначительного процедурного характера;

4% участков наблюдатели зафиксировали выдачу бюллетеней без паспорта или другим лицам.

Явка во втором туре местных выборов 2020

По данным ОО Опора, на повторном голосовании явка составила 18,6% (по состоянию на 16.00).

По данным ЦИК, на 13.00 средняя явка составляла почти 11%.

Луцк — 10,59%;

Краматорск — 13,00%;

Украинка — 15,38%;

Одесса — 11,68%;

Суммы — 6,92%;

Херсон — 9,32%;

Каменец-Подольский — 14,28%.

Другие города, где определили главы города, выбирать свое руководство 22 ноября.

Местные выборы 2020

25 октября в Украине прошли местные выборы 2020. В 15 городах удалось выбрать городских голов по результатам первого тура. Во всех населенных пунктах победили действующие мэры.

В Киеве Виталия Кличко проголосовали 50,5% избирателей. Геннадия Кернеса поддержали 60,34% харьковчан. Руслан Марцинкив получил 84,7% голосов в Ивано-Франковске.