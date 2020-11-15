В Украине завершился второй тур местных выборов в семи городах

В 20.00 закрылись участки в семи городах Украины, где прошел второй тур выборов городских голов. Городских голов выбирают, потому что в первом ни один кандидат не набрал 50% голосов избирателей.
Голосование прошло спокойно, заявили в полиции и общественной сети Опора.
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Где прошли выборы 2020
- Одесса — действующий мэр Геннадий Труханов и действующий нардеп Николай Скорик от Оппозиционной платформы — За жизнь;
- Херсон -бывший мэр города Владимир Сальдо и действующий нардеп из группы За майбутнє Игорь Колихаев;
- Луцк — советник мэра Игорь Полищук от партии За майбутнє и самовыдвиженец Богдан Шиба;
- Сумы — действующий мэр Александр Лысенко от Родины и председатель Сумской райсовета Вадим Акперов от Европейской солидарности;
- Украинка — директор ООО Днепр Оксана Кирилюк от Слуги народа и директор ООО Азбор Александр Туренко от ЕС;
- Каменец-Подольский — председатель Каменец-Подольской организации ВО Свобода Михаил Поситко и директор благотворительного фонда Владимир Мельниченко;
- Краматорск — действующий мэр Андрей Панков и один из директоров Энергомашспецстали Александр Гончаренко.
Где зафиксировали нарушения
Полиция зарегистрировала 54 сообщения о нарушениях на местных выборах. Больше всего нарушений в Херсонской, Одесской, Киевской и Сумской областях.
В полиции сообщили, что 36-летний житель Обухивщини изготовил бюллетени для голосования на выборах городского головы города Украинка Киевской области. Предлагал проголосовать за определенного кандидата за 100 грн.
В то же время гражданская сеть Опора не зафиксировала никаких нарушений избирательного законодательства на 87% избирательных участков.
Где были нарушения:
- 3% участков зафиксированы факты демонстрации избирательного бюллетеня;
- 3% участков — факты фотографирования бюллетеня;
- 3% участков зафиксированы нарушения незначительного процедурного характера;
- 4% участков наблюдатели зафиксировали выдачу бюллетеней без паспорта или другим лицам.
Явка во втором туре местных выборов 2020
По данным ОО Опора, на повторном голосовании явка составила 18,6% (по состоянию на 16.00).
По данным ЦИК, на 13.00 средняя явка составляла почти 11%.
- Луцк — 10,59%;
- Краматорск — 13,00%;
- Украинка — 15,38%;
- Одесса — 11,68%;
- Суммы — 6,92%;
- Херсон — 9,32%;
- Каменец-Подольский — 14,28%.
Другие города, где определили главы города, выбирать свое руководство 22 ноября.
Местные выборы 2020
25 октября в Украине прошли местные выборы 2020. В 15 городах удалось выбрать городских голов по результатам первого тура. Во всех населенных пунктах победили действующие мэры.
В Киеве Виталия Кличко проголосовали 50,5% избирателей. Геннадия Кернеса поддержали 60,34% харьковчан. Руслан Марцинкив получил 84,7% голосов в Ивано-Франковске.