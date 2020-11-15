Местные выборы 2020: ЦИК назвала явку на второй тур

Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров семи украинских городов по состоянию на 20.00 составила 24%.
Самый высокий показатель явки зафиксировали в Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) — 34,29% (26 751 избиратель), сообщила Центральная избирательная комиссия.
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Итак, явка сегодня:
- Луцк — 25,96%;
- Краматорск — 23,14%;
- Украинка — 31,46%;
- Одесса — 25,14%;
- Сумы — 19,02%;
- Херсон — 20,89%;
- Каменец-Подольский — 34,29%.
Местные выборы организуют и проводят соответствующие территориальные избирательные комиссии (ТИК).
Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены ТИК не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.
Нарушения в ходе голосования
Гражданская сеть Опора не зафиксировала никаких нарушений избирательного законодательства на 87% избирательных участков, где проходит второй тур местных выборов.
На 11% участков зафиксированы нарушения незначительного процедурного характера или административного правонарушения.