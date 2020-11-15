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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

ЦИК назвала явку на второй тур местных выборов

Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров семи украинских городов по состоянию на 20.00 составила 24%.

Самый высокий показатель явки зафиксировали в Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) — 34,29% (26 751 избиратель), сообщила Центральная избирательная комиссия.

Читайте: Явка во втором туре местных выборов составила 23,9% — Опора

Итак, явка сегодня:

  • Луцк — 25,96%;
  • Краматорск — 23,14%;
  • Украинка — 31,46%;
  • Одесса — 25,14%;
  • Сумы — 19,02%;
  • Херсон — 20,89%;
  • Каменец-Подольский — 34,29%.

Местные выборы организуют и проводят соответствующие территориальные избирательные комиссии (ТИК).

Местные выборы 2020: ЦИК назвала явку на второй тур

Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены ТИК не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

Нарушения в ходе голосования

Гражданская сеть Опора не зафиксировала никаких нарушений избирательного законодательства на 87% избирательных участков, где проходит второй тур местных выборов.

На 11% участков зафиксированы нарушения незначительного процедурного характера или административного правонарушения.

Источник: ЦИК

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