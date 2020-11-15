Місцеві вибори 2020: ЦВК назвала явку на другий тур

Середня явка виборців у другому турі виборів мерів семи українських міст станом на 20.00 склала 24%.

Найвищий показник явки зафіксували у Кам’янець-Подільському (Хмельницька обл.) – 34,29% (26 751 виборець), повідомила Центральна виборча комісію.

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Отже, явка сьогодні:

Луцьк – 25,96%;

Краматорськ – 23,14%;

Українка – 31,46%;

Одеса – 25,14%;

Суми – 19,02%;

Херсон – 20,89%;

Кам’янець-Подільський – 34,29%.

Місцеві вибори організовують і проводять відповідні територіальні виборчі комісії (ТВК).

Результати голосування по виборах депутатів місцевих рад та міських голів повинні бути встановлені ТВК не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

Порушення під час голосування

Громадянська мережа Опора не зафіксувала жодних порушень виборчого законодавства на 87% виборчих дільницях, де проходить другий тур місцевих виборів.

На 11% дільниць зафіксовано порушення незначного процедурного характеру або адміністративного правопорушення.