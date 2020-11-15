Місцеві вибори 2020: ЦВК назвала явку на другий тур

Середня явка виборців у другому турі виборів мерів семи українських міст станом на 20.00 склала 24%.
Найвищий показник явки зафіксували у Кам’янець-Подільському (Хмельницька обл.) – 34,29% (26 751 виборець), повідомила Центральна виборча комісію.
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Отже, явка сьогодні:
- Луцьк – 25,96%;
- Краматорськ – 23,14%;
- Українка – 31,46%;
- Одеса – 25,14%;
- Суми – 19,02%;
- Херсон – 20,89%;
- Кам’янець-Подільський – 34,29%.
Місцеві вибори організовують і проводять відповідні територіальні виборчі комісії (ТВК).
Результати голосування по виборах депутатів місцевих рад та міських голів повинні бути встановлені ТВК не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.
Порушення під час голосування
Громадянська мережа Опора не зафіксувала жодних порушень виборчого законодавства на 87% виборчих дільницях, де проходить другий тур місцевих виборів.
На 11% дільниць зафіксовано порушення незначного процедурного характеру або адміністративного правопорушення.