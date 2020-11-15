Явка во втором туре местных выборов составила 23,9% — Опора

Явка избирателей во втором туре выборов в семи городах Украины составила 23,9%.
Погрешность не превышает 1,4%, заявила председатель гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.
Данные актуальны по состоянию на 20.00.
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Это цифры наблюдателей сети Опора непосредственно с участков.
Ранее ЦИК сообщали, что по состоянию на 13.00 явка составила почти 11%.
Нарушения в ходе голосования
Гражданская сеть Опора не зафиксировала никаких нарушений избирательного законодательства на 87% избирательных участков, где проходит второй тур местных выборов.
На 11% участков зафиксированы нарушения незначительного процедурного характера или административного правонарушения.