15 листопада у семи містах України відбувається повторне голосування на місцевих виборах. Інші міста, де не визначили очільника міста, обиратимуть своє керівництво 22 листопада.
Де пройдуть вибори:
- Кам’янець-Подільський (Хмельницька область);
- Краматорськ (Донецька область);
- Луцьк (Волинська область);
- Одеса (Одеська область);
- Суми (Сумська область);
- Українка (Київська область);
- Херсон (Херсонська область).
Повторне голосування має проводитися зі здійсненням протиепідемічних заходів. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.
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Мерів обиратимуть у другому турі, тому що в першому жоден кандидат не набрав 50% голосів виборців.
За крісло міського голови у фінальній частині виборів боротимуться такі опоненти:
Одеса – чинний мер, екс-нардеп з Партії регіонів Геннадій Труханов та чинний нардеп Микола Скорик від Опозиційної платформи – за життя;
Херсон – екс-нардеп з Партії регіонів, колишній мер міста Володимир Сальдо та чинний нардеп з групи За майбутнє Ігор Колихаєв;
Луцьк – радник чинного мера Ігор Поліщук від партії За майбутнє та самовисуванець Богдан Шиба;
Суми – чинний мер Олександр Лисенко від Батьківщини та голова Сумської райради Вадим Акпєров від Європейської солідарності;
Українка – директор ТОВ Дніпро Оксана Кирилюк від Слуги народу та директор ТОВ Азбор Олександр Туренко від ЄС;
Камʼянець-Подільський – голова кам’янець-подільської організації ВО Свобода Михайло Посітко та директор благодійного фонду Володимир Мельниченко;
Краматорськ – чинний мер Андрій Панков та один з директорів Енергомашспецсталі Олександр Гончаренко.
Результати місцевих виборів 2020
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори 2020. У 15 містах вдалося обрати міських голів за результатами першого туру. У всіх населених пунктах перемогли чинні мери.
У Києві за Віталія Кличка проголосувало 50,5% виборців. Геннадія Кернеса підтримало 60,34% харків’ян. Руслан Марцінків отримав 84,7% голосів від мешканців Івано-Франківська.