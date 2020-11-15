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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

В Україні проходить другий тур місцевих виборів – хто балотується

15 листопада у семи містах України відбувається повторне голосування на місцевих виборах. Інші міста, де не визначили очільника міста, обиратимуть своє керівництво 22 листопада.

Де пройдуть вибори:

  • Кам’янець-Подільський (Хмельницька область);
  • Краматорськ (Донецька область);
  • Луцьк (Волинська область);
  • Одеса (Одеська область);
  • Суми (Сумська область);
  • Українка (Київська область);
  • Херсон (Херсонська область).

Повторне голосування має проводитися зі здійсненням протиепідемічних заходів. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

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Мерів обиратимуть у другому турі, тому що в першому жоден кандидат не набрав 50% голосів виборців.

За крісло міського голови у фінальній частині виборів боротимуться такі опоненти:

Одеса – чинний мер, екс-нардеп з Партії регіонів Геннадій Труханов та чинний нардеп Микола Скорик від Опозиційної платформи – за життя;

Херсон – екс-нардеп з Партії регіонів, колишній мер міста Володимир Сальдо та чинний нардеп з групи За майбутнє Ігор Колихаєв;

Луцьк – радник чинного мера Ігор Поліщук від партії За майбутнє та самовисуванець Богдан Шиба;

Суми – чинний мер Олександр Лисенко від Батьківщини та голова Сумської райради Вадим Акпєров від Європейської солідарності;

Українка – директор ТОВ Дніпро Оксана Кирилюк від Слуги народу та директор ТОВ Азбор Олександр Туренко від ЄС;

Камʼянець-Подільський – голова кам’янець-подільської організації ВО Свобода Михайло Посітко та директор благодійного фонду Володимир Мельниченко;

Краматорськ – чинний мер Андрій Панков та один з директорів Енергомашспецсталі Олександр Гончаренко.

Результати місцевих виборів 2020

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори 2020. У 15 містах вдалося обрати міських голів за результатами першого туру. У всіх населених пунктах перемогли чинні мери.

У Києві за Віталія Кличка проголосувало 50,5% виборців. Геннадія Кернеса підтримало 60,34% харків’ян. Руслан Марцінків отримав 84,7% голосів від мешканців Івано-Франківська.

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