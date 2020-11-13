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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Повлияет ли карантин выходного дня на второй тур выборов

15 ноября во многих городах состоится второй тур местных выборов 2020. Правила карантина выходного дня, которые вступят в силу 14 ноября, не будут мешать проведению повторного голосования.

В воскресенье мэров будут выбирать в следующих городах:

  • Одесса;
  • Суммы;
  • Луцк;
  • Херсон;
  • Краматорск;
  • Каменец-Подольский;
  • Украинка.
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Заполнение бюллетеней в этот раз будет происходить быстрее — избиратели будут выбирать среди двух кандидатов. Кроме выборов мэров, в 16 регионах будут повторно голосовать за депутатов местных советов.

Неизменными остаются правила голосования:

  • измерение температуры перед входом в избирательный участок;
  • отдельные кабинки для людей с симптомами вирусного заболевания;
  • дезинфекция;
  • безопасная дистанция между участниками избирательного процесса.

Результаты местных выборов 2020

25 октября в Украине прошли местные выборы 2020. В 15 городах удалось выбрать мэров по результатам первого тура. Во всех населенных пунктах победили действующие городские головы.

В Киеве за Виталия Кличко проголосовали 50,5% избирателей. Геннадия Кернеса поддержали 60,34% харьковчан. Руслан Марцинкив получил 84,7% голосов от жителей Ивано-Франковска.

Источник: ЦИК

Фото: Dreamstime

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