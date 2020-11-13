Повлияет ли карантин выходного дня на второй тур выборов

15 ноября во многих городах состоится второй тур местных выборов 2020. Правила карантина выходного дня, которые вступят в силу 14 ноября, не будут мешать проведению повторного голосования.
В воскресенье мэров будут выбирать в следующих городах:
- Одесса;
- Суммы;
- Луцк;
- Херсон;
- Краматорск;
- Каменец-Подольский;
- Украинка.
Заполнение бюллетеней в этот раз будет происходить быстрее — избиратели будут выбирать среди двух кандидатов. Кроме выборов мэров, в 16 регионах будут повторно голосовать за депутатов местных советов.
Неизменными остаются правила голосования:
- измерение температуры перед входом в избирательный участок;
- отдельные кабинки для людей с симптомами вирусного заболевания;
- дезинфекция;
- безопасная дистанция между участниками избирательного процесса.
Результаты местных выборов 2020
25 октября в Украине прошли местные выборы 2020. В 15 городах удалось выбрать мэров по результатам первого тура. Во всех населенных пунктах победили действующие городские головы.
В Киеве за Виталия Кличко проголосовали 50,5% избирателей. Геннадия Кернеса поддержали 60,34% харьковчан. Руслан Марцинкив получил 84,7% голосов от жителей Ивано-Франковска.