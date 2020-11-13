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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Киев и еще девять областных центров: где мэров выбрали в первом туре

В Украине 15, 22 и 29 ноября во многих городах состоится второй тур местных выборов 2020 по избранию мэров. Только в 10 областных центрах и некоторых крупных городах победители на должность головы определились по результатам первого тура — и это действующие мэры.

Действующие мэры областных центров, победившие на местных выборах:

  1. В Киеве — Виталий Кличко, набравший 50,5% голосов избирателей.
  2. В Харькове — Геннадий Кернес с поддержкой в ​​60,34%.
  3. В Чернигове — Владислав Атрошенко (77%).
  4. В Житомире — Сергей Сухомлин (51,38%).
  5. В Виннице — Сергей Моргунов (65,9%).
  6. В Кропивницком — Андрей Райкович (53,53%).
  7. В Запорожье — Владимир Буряк (59,99%.
  8. В Хмельницком — Александр Симчишин (86,83%).
  9. В Ивано-Франковске — Руслан Марцинкив (84,7%).
  10. В Тернополе — Сергей Надал (74,5%).

В то же время, например, в Днепре, Одессе и Львове действующим головам, несмотря на большую поддержку, не удалось победить в первом туре.

Читайте: Где пройдет второй тур выборов мэра 2020 — список городов и даты

Есть еще большие города, где действующие мэры также выиграли выборы:

  • В Белой Церкви (Киевская область) — Геннадий Дикий (57,58%);
  • В Мариуполе (Донецкая область) — Вадим Бойченко (64,57% голосов);
  • В Кременчуге (Полтавская область) — Виталий Малецкий (52,08%);
  • В Павлограде (Днепропетровская область) — Анатолий Вершина (57,97%);
  • В Мелитополе (Запорожская область) — Иван Федоров (59,6%).

Второй тур местных выборов 15 ноября

В воскресенье, 15 ноября, состоится повторное голосование на местных выборах 2020 в семи городах — Одессе, Луцке, Сумах, Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке, где в первом туре не определился победитель на должность мэра.

Список кандидатов смотрите здесь.

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