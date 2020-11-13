В Украине 15, 22 и 29 ноября во многих городах состоится второй тур местных выборов 2020 по избранию мэров. Только в 10 областных центрах и некоторых крупных городах победители на должность головы определились по результатам первого тура — и это действующие мэры.
Действующие мэры областных центров, победившие на местных выборах:
- В Киеве — Виталий Кличко, набравший 50,5% голосов избирателей.
- В Харькове — Геннадий Кернес с поддержкой в 60,34%.
- В Чернигове — Владислав Атрошенко (77%).
- В Житомире — Сергей Сухомлин (51,38%).
- В Виннице — Сергей Моргунов (65,9%).
- В Кропивницком — Андрей Райкович (53,53%).
- В Запорожье — Владимир Буряк (59,99%.
- В Хмельницком — Александр Симчишин (86,83%).
- В Ивано-Франковске — Руслан Марцинкив (84,7%).
- В Тернополе — Сергей Надал (74,5%).
В то же время, например, в Днепре, Одессе и Львове действующим головам, несмотря на большую поддержку, не удалось победить в первом туре.
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Есть еще большие города, где действующие мэры также выиграли выборы:
- В Белой Церкви (Киевская область) — Геннадий Дикий (57,58%);
- В Мариуполе (Донецкая область) — Вадим Бойченко (64,57% голосов);
- В Кременчуге (Полтавская область) — Виталий Малецкий (52,08%);
- В Павлограде (Днепропетровская область) — Анатолий Вершина (57,97%);
- В Мелитополе (Запорожская область) — Иван Федоров (59,6%).
Второй тур местных выборов 15 ноября
В воскресенье, 15 ноября, состоится повторное голосование на местных выборах 2020 в семи городах — Одессе, Луцке, Сумах, Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке, где в первом туре не определился победитель на должность мэра.
Список кандидатов смотрите здесь.