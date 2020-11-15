Явка у другому турі місцевих виборів склала 23,9% – Опора

Явка виборців у другому турі виборів у семи містах України склала 23,9%.

Похибка не перевищує 1,4%, заявила голова громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

Дані актуальні станом на 20.00.

Читайте: Труханов перемагає на виборах в Одесі – екзит-пол

Це цифри спостерігачів мережі Опора безпосередньо з дільниць.

Раніше ЦВК повідомляли, що станом на 13.00 явка становила майже 11%.

Порушення під час голосування

Громадянська мережа Опора не зафіксувала жодних порушень виборчого законодавства на 87% виборчих дільницях, де проходить другий тур місцевих виборів.

На 11% дільниць зафіксовано порушення незначного процедурного характеру або адміністративного правопорушення.