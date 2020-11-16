Карантин вихідного дня: Зеленський пропонує покращити програми допомоги бізнесу

Президент України Володимир Зеленський запропонував удосконалити програми допомоги громадянам під час карантину.

Таку заяву він озвучив 16 листопада під час селекторної наради з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, секретарем Офісу президента Кирилом Тимошенко, секретарем РНБО Олександром Даніловим та іншими ключовими посадовцями.

На думку Зеленського, запровадження карантину вихідного дня – ефективне рішення. Всесвітня організація охорони здоров’я зазначила, що саме на вихідних люди найбільше піддаються зараженням.

– Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, самотнім людям і тим, хто втратив роботу.

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За статистикою Ради національної безпеки України, завдяки посиленню карантинних обмежень на вихідних між людьми зменшилася кількість контактів.

У містах з кількістю населення понад 100 тис. активність мешканців знизилася у суботу на 18,5%, а в неділю на 27%.

Карантин вихідного дня можуть скасувати

З 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. Він передбачає посилення заходів безпеки щодо протидії коронавірусу на вихідні. У цей період не можуть працювати заклади громадського харчування, культурні установи, торгові центри тощо.

16 листопада у Верховній Раді зареєстрували проект закону про скасування карантину вихідного дня. Віце-спікер ВР Олена Кондратюк виступила з підтримкою документу.