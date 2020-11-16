PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Людмила Богданова |

У лимані Азовського моря виявили масовий мор риби

У лимані Азовського моря масового загинула риба. У селищі міського типу Кирилівка, що у Запорізькій області, виявили велику кількіть мертвої риби на берегах Молочного лиману.

Площа, довжиною у 64 м, була застелена  тілами неживих водних мешканців. На одному кв. м знаходилося близько 300-500 одиниць загиблої азовської хамси.

Про причини гибелі риби поки невідомо.

Читайте: Мор риби під Миколаєвом: кілометр берегу всіяний мертвими бичками

Екологічна катастрофа на Камчатці

На початку жовтня стало відомо про загибель сотень тварин на Камчатці. На березі Тихого океану у Росії виявили тіла мертвих морських жителів. Серед них були зокрема молюски, восьминоги, різні види риби, морські зірки.

Екологічну катастрофу пов’язували з потраплянням до водойми отруйної речовини, зокрема нафти.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка