У лимані Азовського моря виявили масовий мор риби

У лимані Азовського моря масового загинула риба. У селищі міського типу Кирилівка, що у Запорізькій області, виявили велику кількіть мертвої риби на берегах Молочного лиману.

Площа, довжиною у 64 м, була застелена тілами неживих водних мешканців. На одному кв. м знаходилося близько 300-500 одиниць загиблої азовської хамси.

Про причини гибелі риби поки невідомо.

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Екологічна катастрофа на Камчатці

На початку жовтня стало відомо про загибель сотень тварин на Камчатці. На березі Тихого океану у Росії виявили тіла мертвих морських жителів. Серед них були зокрема молюски, восьминоги, різні види риби, морські зірки.

Екологічну катастрофу пов’язували з потраплянням до водойми отруйної речовини, зокрема нафти.