15 ноября состоялось повторное голосование на местных выборах 2020 в семи городах. ГСЧС в этот день не зафиксировала чрезвычайных ситуаций, однако на некоторых участках было несколько неприятных ситуаций.

В частности, в Одессе, где выбирали мэра, на избирательных участках №511236 и №51114 произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации.

Еще на трех участках (№511194, 511198, 511238), а также в помещении территориальной избирательной проверяли наличие бомбы из-за анонимного сообщения о минировании.

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Кроме того, в Херсоне произошло обесточивание двух избирательных участков (№ 650749 и 650750). Избирательный процесс здесь был приостановлен до возобновления подачи электроэнергии.

Местные выборы 15 ноября

15 ноября состоялось повторное голосование на местных выборах 2020 в семи городах Украины – Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском.

По данным ЦИК, средняя явка избирателей по состоянию на 20.00 составила 24%.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.