PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Вибори мера Одеси: перші результати та порушення під час голосування

В Одесі триває підрахунок голосів на виборах мера.

Згідно з першими результатами, в Київському районі міста чинного мера Одеси Геннадія Труханова підтримали 21 097 людей, а Миколи Скорика – 20 939. У Малиновському районі за Труханова віддали свої голоси 22 485 осіб, а за Скорика – 16 658. У Суворовському районі Труханов набрав 28 583 голоси виборців, Скорик – 20 000.

  • Вибори мера Одеси – результати другого туру та порушення
  • Вибори мера Одеси – результати другого туру та порушення
  • Вибори мера Одеси – результати другого туру та порушення
  • Вибори мера Одеси – результати другого туру та порушення
  • Вибори мера Одеси – результати другого туру та порушення
  • Вибори мера Одеси – результати другого туру та порушення
Вибори мера Одеси: перші результати та порушення під час голосування / 3 фотографии

Порушення на виборах мера в Одесі

Представники Опори повідомили, що у другому турі виборів мера в Одесі не було зафіксовано серйозних порушень.

Читайте: Хибне мінування та знеструмлення дільниць: як прошов другий тур виборів

За словами координатора спостерігачів Опори Анастасії Матвієнко, підготовка до виборів здійснювалася у вкрай стислі строки – за 10 днів. Зокрема, через це ухвалюючи рішення про другий тур, у ТВК не врахували вимоги про строки, які передбачені Виборчим кодексом.

Вибори мера Одеси – результати другого туру та порушення

– Через це були порушені строки виготовлення і передачі бюлетенів до районних ТВК, – розповіла Матвієнко.

Серед зафіксованих порушень традиційна видача бюлетеня без пред’явлення паспорта, спроби сфотографувати результат волевиявлення, голосування поза кабінками.

Вибори мера в Одесі – екзит-пол

В Одесі у другому турі виборів міського голови переміг чинний мер Геннадій Труханов. Про це свідчать дані екзит-полу Київського міжнародного інституту соціології.

До другого туру в Одесі вийшли Труханов і нардеп від Опозиційної платформи- За життя Микола Скорик.

Джерело: ОПОРА

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка