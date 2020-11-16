Вибори мера Одеси – результати другого туру та порушення

В Одесі триває підрахунок голосів на виборах мера.

Згідно з першими результатами, в Київському районі міста чинного мера Одеси Геннадія Труханова підтримали 21 097 людей, а Миколи Скорика – 20 939. У Малиновському районі за Труханова віддали свої голоси 22 485 осіб, а за Скорика – 16 658. У Суворовському районі Труханов набрав 28 583 голоси виборців, Скорик – 20 000.











Вибори мера Одеси: перші результати та порушення під час голосування / 3 фотографии

Порушення на виборах мера в Одесі

Представники Опори повідомили, що у другому турі виборів мера в Одесі не було зафіксовано серйозних порушень.

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За словами координатора спостерігачів Опори Анастасії Матвієнко, підготовка до виборів здійснювалася у вкрай стислі строки – за 10 днів. Зокрема, через це ухвалюючи рішення про другий тур, у ТВК не врахували вимоги про строки, які передбачені Виборчим кодексом.

– Через це були порушені строки виготовлення і передачі бюлетенів до районних ТВК, – розповіла Матвієнко.

Серед зафіксованих порушень традиційна видача бюлетеня без пред’явлення паспорта, спроби сфотографувати результат волевиявлення, голосування поза кабінками.

Вибори мера в Одесі – екзит-пол

В Одесі у другому турі виборів міського голови переміг чинний мер Геннадій Труханов. Про це свідчать дані екзит-полу Київського міжнародного інституту соціології.

До другого туру в Одесі вийшли Труханов і нардеп від Опозиційної платформи- За життя Микола Скорик.