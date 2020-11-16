Экс-президент Украины Виктор Янукович до сих пор находится в розыске, несмотря на отмену решения суда о его заочном аресте в рамках уголовного дела о массовых расстрелах людей в феврале 2014 года.

Об этом сообщил прокурор Алексей Донской.

— В розыске он находится, и действует постановление о содержании его под стражей в рамках расследования дела об узурпации власти, — уточнил Алексей Донской.

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По его словам отмена, вероятно, связана с технической ошибкой суда.

— Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича. Мы не видели полного текста постановления. Он будет обнародован 20 ноября. Но, вероятно, что решение Печерского суда о содержании под стражей Януковича отменили по каким-то техническим причинам, поскольку, если бы были основания отменить это постановление по существу, то суд отменил бы это постановление, — добавил прокурор.

Дело Януковича

В января 2019 года районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве агрессивной войне против Украины.

Беглого президента заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. А в мае 2020 суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти. На заседании 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

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