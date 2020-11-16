Екс-президент України Віктор Янукович і досі перебуває у розшуку, попри скасування рішення суду про його заочний арешт у межах кримінальної справи про масові розстріли людей у лютому 2014 року.

Про це повідомив прокурор Олексій Донський.

– У розшуку він перебуває, і діє ухвала про тримання його під вартою у межах розслідування справи про узурпацію влади, – уточнив Олексій Донський.

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За його словами скасування, ймовірно, пов’язане з технічною помилкою суду.

– Суд частково задовольнив клопотання адвокатів Януковича. Ми не бачили повного тексту ухвали. Він буде оприлюднений 20 листопада. Але, ймовірно, що ухвалу Печерського суду про тримання під вартою Януковича скасували з якихось технічних підстав, оскільки, якби були підстави скасувати цю ухвалу по суті, то суд скасував би цю ухвалу, – додав прокурор.

Справа Януковича

У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві агресивній війні проти України.

Президента-втікача заочно засудили до 13 років позбавлення волі. А у травні 2020 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі про узурпацію влади. На засіданні 16 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

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