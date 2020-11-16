Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Такое решение судьи приняли на заседании 16 ноября, тем самым частично удовлетворив ходатайство адвоката Януковича.

Апелляция отменила решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктора Януковича.

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Дело Януковича

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал беглого от правосудия экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве агрессивной войне против Украины. Он заочно приговорен к 13 годам лишения свободы.

4 мая 2020 года суд избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти, удовлетворив ходатайство Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволит начать процедуру экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование.

12 мая Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей экс-президента Украины – по делу об организации массовых убийств на Майдане.