Руководство водоканала в аннексированом Симферополе ограничило подачу воды крымчанам до четырех часов в сутки из-за критического уровня воды.

Новые ограничения вводят с 17 ноября через критический уровень запасов воды. Они продлятся, пока оккупационная “власть” не решит проблему с поставкой воды.

Со вторника по четверг воду жители Симферополя смогут использовать с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00. В пятницу, субботу и воскресенье — с 18.00 до 22.00.

График подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования.

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В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в Крыму с водой критическая.

В то же время представитель Кремля отметил, что Россия способна самостоятельно обеспечить Крым водоснабжением, чтобы потом не зависеть от Украины.

Как произошла аннексия Крыма

16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый “референдум” о статусе полуострова.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о “включении Крыма в состав РФ”. Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом “референдуме” и ввели санкции против России.

Источник: Вода Крыма