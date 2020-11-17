Керівництво водоканалу в анексованому Сімферополі обмежило подавання води кримчанам до чотирьох годин на добу.

Нові обмеження запроваджують з 17 листопада через критичний рівень запасів води. Вони триватимуть, поки окупаційна “влада” не вирішить проблему з постачанням води.

З вівторка до четвер воду жителі Сімферополя зможуть використовувати з 6.00 до 8.00 та з 18.00 до 20.00. У п’ятницю, суботу та неділю — з 18.00 до 22.00.

Графік подавання води в понеділок визначиться упродовж тижня в процесі тестування.

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У жовтні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що ситуація в Криму з водою критична.

Водночас представник Кремля зазначив, що Росія здатна самостійно забезпечити Крим водопостачанням, щоб потім не залежати від України.

Як відбулась анексія Криму

16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий “референдум” про статус півострова.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про “включення Криму до складу РФ”. Відтак Росія анексувала українську територію.

Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому “референдумі” та запровадили санкції проти Росії.

Джерело: Вода Криму