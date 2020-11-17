Эксперты обсудили лидерство в эпоху новой нормальности

13 ноября в Киеве, в рамках спецпроекта #инсайтыКМЭФ, организованного Киевским международным экономическим форумом, прошла тематическая дискуссия на тему Лидерство в эпоху “новой нормальности”, которая собрала успешных украинских предпринимателей и представителей правительства.

Участники обсудили ключевые аспекты, связанные с вопросами лидерства в условиях общемирового кризиса, а также шаги, которые Украина должна предпринять на пути модернизации экономики. Модератором обсуждения стала Жанна Крючкова, основатель инвестиционной компании Jansen Capital Management и издания Huxley.media.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, отметил, что важнейшим для современного лидера является умение постоянно испытывать себя и свои идеи на прочность.

По словам министра, одной из важнейших компетенций лидера является умение ограничивать поток информации и формировать вокруг себя и коллег комфортную информационную среду. Основной же задачей нынешнего поколения политических лидеров Украины Кулеба назвал поиск больших идей, которые обладают потенциалом для объединения общества, а также способность адаптировать общество к изменчивым обстоятельствам.











Эксперты КМЕФ обсудили лидерство в эпоху “новой нормальности” / 3 фотографии

Читайте: STEM is FEM провел учебный модуль с агропромышленности девушек

Кроме того, Кулеба акцентировал внимание на тех возможностях, которые открывает перед Украиной совместные программы с ЕС, направленные на развитие “зеленой экономики”, в том числе в части водородной экономики и потенциального переноса производств. В работе с иностранными коллегами министр призывает не строить воздушные замки, а полагаться на здравый смысл и умение грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами.

Наталья Кривда, академический директор Эдинбургской бизнес-школы на платформе House of Knowledge в Украине, отвечая на вопрос о выборе целей, высказалась о важности критического мышления для лидера, а также умении выходить за рамки существующих рациональных систем для поиска новых вызовов и возможностей для роста.

Одной из важнейших черт современного лидера Наталья считает мудрость, которая относится не только к умению рационально мыслить, но и к навыкам взаимодействовать с окружением и чувствовать запросы рынка и общества.

Кривда вдохновлена молодым поколением украинцев, которое, по ее мнению, готово брать на себя ответственность за выполнение больших задач по созданию современного общества, с уважением относясь к себе и окружающим.

Основатель и CEO корпорации Биосфера Андрей Здесенко считает важнейшей чертой настоящего лидера умение вдохновлять и вести за собой коллектив единомышленников, а также предлагать идеи, способные объединять. По мнению Здесенко, пандемия коронавируса помогла миру обратить внимание на действительно ценные вещи, переосмыслить наше отношение к себе и обществу.

Таким образом, потенциальный лидер должен уметь чувствовать запрос общества, проявлять эмпатию. Здесенко считает, что роль лидеров в обществе состоит в том, чтобы подавать пример и создавать условия для изменений, необходимых для дальнейшего развития.

Рассуждая о вызовах, связанных с нынешним мировым кризисом, Здесенко отметил сложность управления людьми без должного живого общения. Кроме того, отмена выставок и площадок для общения с мировыми лидерами инноваций, по мнению Здесенко, закрывает перед Украиной возможность для внедрения лучших мировых практик. Тем не менее, у нашей страны есть шанс внедриться в мировую экономику благодаря интенсивной работе государства с человеческим капиталом.

У рамках другого сезону проєкту #інсайтиКМЕФ відбулася дискусія “Лідерство в епоху нової нормальності”, учасники якої… Опубликовано Київський Міжнародний Економічний Форум Вторник, 17 ноября 2020 г.

Гиорги Иукуридзе, CEO Shabo, выразил мнение, что несмотря на все трудности, которые ныне стоят перед Украиной, у отечественного бизнеса есть все шансы для успешной работы на внешних рынках. Иукуридзе приводит в пример успехи собственной компании, которые позволили украинской продукции выйти на крупнейшие мировые торговые площадки, экспортируя свою продукцию в Китай и США.

По мнению предпринимателя, важнейшей чертой лидера является умение доказывать свои амбиции и умения не словами, а реальными делами, которые воодушевляют коллег и партнеров. Гиорги уверен, что Украина владеет всеми возможностями для того, чтобы стать важнейшей частью мировой экономики, вопрос стоит только о часовых рамках реализации потенциала.

Кулеба раскрыл приоритеты работы ОБСЕ в 2021 году

Среди приоритетов работы ОБСЕ в 2021 году будут вопросы аннексии Россией Крыма и оккупации Донбасса. Их обсуждали министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Швеции Анна Линде во время онлайн-встречи.

Украина выступает за обеспечение надлежащего мониторинга ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Фото: КМЕФ