13 листопада в Києві, в межах спецпроекту #інсайтиКМЕФ, організованого Київським міжнародним економічним форумом, пройшла тематична дискусія на тему Лідерство в епоху “нової нормальності”, яка зібрала успішних українських підприємців і представників уряду.

Учасники обговорили ключові аспекти, пов’язані з питаннями лідерства в умовах загальносвітової кризи, а також кроки, які Україна повинна зробити на шляху модернізації економіки. Модератором обговорення стала Жанна Крючкова, засновниця інвестиційної компанії Jansen Capital Management і видання Huxley.media.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, зазначив, що найважливішим вмінням сучасного лідера є вміння постійно відчувати себе і свої ідеї.

За словами міністра, однією з найважливіших компетенцій лідера є вміння обмежувати потік інформації та формувати навколо себе і колег комфортне інформаційне середовище. Основним же завданням нинішнього покоління політичних лідерів України Кулеба назвав пошук великих ідей, які мають потенціал для об’єднання суспільства, а також здатність адаптувати суспільство до мінливих обставин.











Експерти КМЕФ обговорили лідерство в епоху “нової нормальності” / 3 фотографии

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Крім того, Кулеба акцентував увагу на тих можливостях, які відкривають перед Україною спільні програми з ЄС, спрямовані на розвиток “зеленої” економіки, зокрема в галузі водневої економіки та потенційного перенесення виробництв. В роботі з іноземними колегами міністр закликає не будувати повітряні замки, а покладатися на здоровий глузд і вміння грамотно розпоряджатися наявними ресурсами.

Наталія Кривда, академічний директор Единбурзької бізнес-школи на платформі House of Knowledge в Україні, відповідаючи на запитання про вибір цілей, висловилася про важливість критичного мислення для лідера, а також уміння виходити за межі теперішніх раціональних систем для пошуку нових викликів і можливостей для зростання.

Однією з найважливіших рис сучасного лідера Наталія вважає мудрість, яка стосується не тільки вміння раціонально мислити, а й до навичок взаємодіяти з оточенням і відчувати потреби ринку і суспільства.

Кривда натхненна молодим поколінням українців, яке, на її думку, готове брати на себе відповідальність за виконання великих завдань зі створення сучасного суспільства, з повагою ставлячись до себе та оточення.

Засновник і CEO корпорації Біосфера Андрій Здесенко вважає найважливішою рисою справжнього лідера вміння надихати та вести за собою колектив однодумців, а також пропонувати ідеї, здатні об’єднувати. На думку Здесенко, пандемія коронавірусу допомогла світу звернути увагу на дійсно цінні речі, переосмислити наше ставлення до себе і суспільства.

Таким чином, потенційний лідер повинен вміти відчувати запит суспільства, виявляти емпатію. Здесенко вважає, що роль лідерів у суспільстві полягає в тому, щоб подавати приклад і створювати умови для змін, необхідних для подальшого розвитку.

Розмірковуючи про виклики, які пов’язані з нинішньою світовою кризою, Здесенко відзначив складність управління людьми без належного живого спілкування. Крім того, скасування виставок і майданчиків для спілкування зі світовими лідерами інновацій, на думку Здесенко, закриває перед Україною можливість для впровадження кращих світових практик. Проте наша країна має шанс потрапити у світову економіку завдяки інтенсивній роботі держави з людським капіталом.

У рамках другого сезону проєкту #інсайтиКМЕФ відбулася дискусія “Лідерство в епоху нової нормальності”, учасники якої… Опубликовано Київський Міжнародний Економічний Форум Вторник, 17 ноября 2020 г.

Гіоргі Іукурідзе, CEO Shabo, висловив думку, що попри всі труднощі, які нині стоять перед Україною, у вітчизняного бізнесу є всі шанси для успішної роботи на зовнішніх ринках. Іукурідзе як приклад наводить успіхи власної компанії, які дозволили українській продукції вийти на найбільші світові торговельні майданчики, експортуючи свою продукцію у Китай і США.

На думку підприємця, найважливішою рисою лідера є вміння доводити свої амбіції та вміння не словами, а реальними справами, які надихають колег і партнерів. Гіоргі впевнений, що Україна володіє всіма можливостями для того, щоб стати найважливішою частиною світової економіки, питання стоїть тільки про часові рамки реалізації потенціалу.

Кулеба розкрив пріоритети роботи ОБСЄ у 2021 році

Серед пріоритетів роботи ОБСЄ у 2021 році будуть питання анексії Росією Криму та окупації Донбасу. Їх обговорювали міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Швеції Анна Лінде під час онлайн-зустрічі.

Україна виступає за забезпечення належного моніторингу ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

Фото: КМЕФ