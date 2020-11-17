Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что городских голов, которые отказались от выполнения условий карантина выходного дня, будут штрафовать. Админпротоколы будут составлять в случае, если мэры будут выдавать распорядительные документы по нераспространению карантина на их коммунальные учреждения.
Об этом Немчинов заявил в интервью одному из изданий. Он отметил, что городские головы не могут влиять на выполнение постановления о карантине выходного дня, ведь это не входит в их обязанности.
— Если они будут выдавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, то на них будут накладываться штрафы и админпротоколы, — отметил министр.
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Немчинов добавил, что Кабмин будет реагировать на несоблюдение карантина.
Также министр отметил, что карантин выходного дня могут продлить, но правительство будет следить за ситуацией с заболеваемостью. Уже после 30 ноября будет известно, продолжат ли карантин на выходные.
Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волны Covid-19
Олег Немчинов также рассказал, что Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волны. По словам министра, сейчас главная цель — предотвратить локдаун медицинской системы и не допустить нехватку мест в больницах.
Фото: Олег Немчинов